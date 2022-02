Την ώρα που οι φίλοι της Μακάμπι είναι στα... κάγκελα μετά τον αποκλεισμό από την Χάποελ Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η παραμονή του Γιάννη Σφαιρόπουλου την άκρη του πάγκου, οι παίκτες της ομάδας το... γιόρταζαν με την ψυχή τους λόγω του Αγίου Βαλεντίνου.

Όπως είναι γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (14/2) η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την συμπολίτισσα Χάποελ με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον τελικό του Κυπέλλου Ισραήλ.

Το γεγονός αυτό εξόργισε τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν «ντου» στα αποδυτήρια της ομάδας βρίζοντας παίκτες και προπονητές οι οποίοι και φυγαδεύτηκαν από το γήπεδο.

Και αν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση όντας και εκείνος που ανησυχεί περισσότερο απ' όλους, οι παίκτες της Μακάμπι ζούνε στον... δικό τους κόσμο και δεν φαίνεται να τους καίγεται καρφάκι. Αυτό φαίνεται από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και των όσων ακολούθησαν του αποκλεισμού.

Οι Τζέιλεν Ρέινολντς, Ντέρικ Ουίλιαμς και Κούρι Τόμας χόρευαν και διασκέδαζαν με την ψυχή τους μαζί με κάποιες γυναίκες όπου εκτός από τα ονόματα των τριών παικτών υπήρχε και το εξής σχόλιο: «Ήταν ένα κακό παιχνίδι αλλά δεν μας ενδιαφέρει, είναι του Αγίου Βαλεντίνου».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Not a good look from Maccabi Tel Aviv players celebrating after having lost the State Cup Derby. Via Instagram pic.twitter.com/BRISLIucoe