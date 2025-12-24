Ο Λούκας Λανγκαρίτα (20χρ., 1.97) αφήνει τη Σαραγόσα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κολλεγιακό πρωτάθλημα.

Παρελθόν αποτελεί για τη Σαραγόσα ο Λούκας Λανγκαρίτα (20χρ., 1.97). Ο ταλαντούχος γκαρντ όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) θα συνεχίσει την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA), έλυσε το συμβόλαιό του, ωστόσο, θα διατηρήσει τα δικαιώματά του στην Liga Endesa.

Αυτή τη σεζόν, ο Λανγκαρίτα είχε παίξει μόνο σε έναν αγώνα της Liga Endesa (57 δευτερόλεπτα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης), αν και είχε παίξει σε 37 από το ντεμπούτο του τη σεζόν 2022-23. Ωστόσο, στη Liga U, το νέο πρωτάθλημα κάτω των 22 ετών που διοργανώνεται από την ACB και την Ισπανική Ομοσπονδία, είχε μέσο όρο 16.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Ουσιαστικά, ο Λούκας Λανγκαρίτα ακολουθεί τα βήματα που έκαναν ο Αντάι Μάρα και ο Μάριο Σεντ-Σουπερί και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο Λανγκαρίτα ήταν πρωταθλητής εφήβων με την Ισπανία (2023) και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17 (2022) και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 (2023).

Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή που δημοσίευσε η Σαραγόσα, ο Λούκας Λανγκαρίτα, μίλησε για όλους όσους βρέθηκαν στη διαδρομή του στον σύλλογο.

Αναλυτικά η επιστολή:



«Είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα, και δεν πίστευα ότι θα ερχόταν τόσο σύντομα.

Ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο σχεδόν ως παιδί, γεμάτος ενθουσιασμό και πολλά όνειρα να εκπληρώσω και φεύγω ως παίκτης και πάνω απ' όλα, ως πολύ πιο ώριμος άνθρωπος.

Εδώ έμαθα αξίες που ξεπερνούν κατά πολύ το μπάσκετ: καθημερινή προσπάθεια, επιμονή, σεβασμό, τη σημασία της ομαδικής εργασίας και την ικανότητα να ξανασηκώνομαι μετά από ήττες. Ό,τι είμαι σήμερα οφείλει πολλά σε αυτόν τον σύλλογο.

Είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια με απίστευτους συμπαίκτες και να μάθω από προπονητές που όχι μόνο με βοήθησαν να βελτιωθώ τεχνικά, αλλά πίστεψαν και σε μένα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας και κάθε συζήτηση ήταν ένα μάθημα που θα θυμάμαι για πάντα.

Παίρνω μαζί μου χιλιάδες αναμνήσεις και σπουδαία επιτεύγματα, περιφερειακά πρωταθλήματα, πρωταθλήματα εθνικών ομάδων, διεθνή τουρνουά και, πάνω απ' όλα, έναν τρόπο κατανόησης αυτού του αθλήματος που με έχει σημαδέψει και θα με συνοδεύει για πάντα.

Πολλοί από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, μπορώ να πω με υπερηφάνεια, είναι πλέον κάτι περισσότερο από απλοί συνάδελφοι ή προπονητές· είναι φίλοι που θα κρατήσω για πολλά χρόνια.

Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο που πίστεψε σε μένα από τόσο μικρή ηλικία, που μου έδωσε τα εργαλεία για να εξελιχθώ και που πάντα απαιτούσε το καλύτερο από μένα. Ευχαριστώ επίσης όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο παρασκήνιο, συχνά αόρατοι, αλλά που μας δίνουν τη δυνατότητα να εξελιχθούμε στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Φεύγω βαθιά ευγνώμων και περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα για τόσα πολλά χρόνια.

Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την ακλόνητη υποστήριξη της οικογένειάς μου. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα, συνοδεύοντάς με στις προπονήσεις και τους αγώνες, στηρίζοντάς με στις καλές στιγμές και, πάνω απ' όλα, στηρίζοντάς με στις πιο δύσκολες. Έχουν κάνει αμέτρητες θυσίες για να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και η συνεχής υποστήριξή τους ήταν το κλειδί για να μην χάσω ποτέ την πίστη μου στον εαυτό μου. Όλη η προσπάθεια και το ταξίδι που έχω κάνει είναι επίσης δικά τους.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κόσμο. Το να νιώθω την υποστήριξή σας από τις κερκίδες, στις καλές στιγμές αλλά και όταν τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει, ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Η συνεχής σας ενθάρρυνση, το πάθος σας και η αφοσίωσή σας έχουν κάνει κάθε εντός έδρας παιχνίδι μοναδικό και έχουν δώσει στο να φοράω αυτή τη φανέλα ακόμα μεγαλύτερο νόημα. Θα σας κουβαλάω πάντα μαζί μου, γιατί η αγάπη που μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Αν και τώρα ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, αυτός ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι μου. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου που θα μείνει μαζί μου όπου κι αν πάω.

Ποιος ξέρει αν μια μέρα οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν και θα έχω την ευκαιρία να απολαύσω το μπάσκετ εδώ στο σπίτι μου, στην πόλη μου».