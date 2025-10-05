Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88: Συντριβή πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό
Η Μπασκόνια τα έκανε... θάλασσα στην πρεμιέρα της Liga Endesa και γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της Σαραγόσα με 19 πόντους διαφορά και έχοντας δεχθεί 107!
Κι όλα αυτά μερικά 24ωρα πριν από το τζάμπολ της 3ης αγωνιστικής της Euroleague και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR (9/10, 21:30) στην «Fernando Buesa Arena».
Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι τα... έσπασε έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 4/28 τρίποντα, εκ των οποίων 0/6 ο Μάρκους Χάουαρντ. Καλύτεροι για τους Βάσκους ήταν οι Χαμίντου Ντιάλο με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ ακολούθησαν οι Λούκα Σάμανιτς (21π., 4ριμπ.) και Λουβαβού-Καμπαρό (19π., 7ριμπ.)
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν αρκετή η εμφάνιση των τριών παικτών της Μπασκόνια, η οποία ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στην 1η αγωνιστική της ACB. Για τους νικητές ο Μπέιλ-Χέινς είχε 26 πόντους, με τους Ρόμπινσον και Σοριάνο να συμπληρώνουν από 16 και 19 πόντους αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 48-34, 72-60, 107-88.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο (4/10)
- Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68
- Μπούργος - Τζιρόνα 97-79
- Τενερίφη - Μανρέσα 104-93
- Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68
Κυριακή (5/10)
- Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71
- Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88
- Μούρθια - Ανδόρα 19:00
- Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 20:00
Η βαθμολογία
- Σαραγόσα 1-0
- Γέιδα -1-0
- Μπούργος 1-0
- Μάλαγα 1-0
- Μπανταλόνα 1-0
- Τενερίφη 1-0
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
- Ανδόρα 0-0
- Μπαρτσελόνα 0-0
- Βαλένθια 0-0
- Μούρθια 0-0
- Γκραν Κανάρια 0-1
- Μανρέσα 0-1
- Γρανάδα 0-1
- Τζιρόνα 0-1
- Μπιλμπάο 0-1
- Μπρεογκάν 0-1
- Μπασκόνια 0-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.