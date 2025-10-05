Λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Βιτόρια, η Μπασκόνια γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της Σαραγόσα με 107-88!

Η Μπασκόνια τα έκανε... θάλασσα στην πρεμιέρα της Liga Endesa και γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της Σαραγόσα με 19 πόντους διαφορά και έχοντας δεχθεί 107!

Κι όλα αυτά μερικά 24ωρα πριν από το τζάμπολ της 3ης αγωνιστικής της Euroleague και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR (9/10, 21:30) στην «Fernando Buesa Arena».

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι τα... έσπασε έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 4/28 τρίποντα, εκ των οποίων 0/6 ο Μάρκους Χάουαρντ. Καλύτεροι για τους Βάσκους ήταν οι Χαμίντου Ντιάλο με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ ακολούθησαν οι Λούκα Σάμανιτς (21π., 4ριμπ.) και Λουβαβού-Καμπαρό (19π., 7ριμπ.)

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν αρκετή η εμφάνιση των τριών παικτών της Μπασκόνια, η οποία ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στην 1η αγωνιστική της ACB. Για τους νικητές ο Μπέιλ-Χέινς είχε 26 πόντους, με τους Ρόμπινσον και Σοριάνο να συμπληρώνουν από 16 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 48-34, 72-60, 107-88.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο (4/10)

Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68

Μπούργος - Τζιρόνα 97-79

Τενερίφη - Μανρέσα 104-93

Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68

Κυριακή (5/10)

Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71

Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88

Μούρθια - Ανδόρα 19:00

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 20:00

Η βαθμολογία