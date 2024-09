Στον Κέντρικ Πέρι δεν άρεσε ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν οι διαιτητές εκείνον και τους παίκτες της Μάλαγα σε σχέση με εκείνους της Ρεάλ στον τελικό του Super Cup.

Η Ουνικάχα Μάλαγα συνεχίζει να... σαρώνει. Οι Ανδαλουσιάνοι κατέκτησαν τον τίτλο του Super Cup Ισπανίας, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, με τον Κέντρικ Πέρι όμως να στρέφει τα βέλη του προς τους διαιτητές.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της Liga Endesa δημοσίευσε βίντεο, με τους διαλόγους που είχαν κατά τη διάρκεια του τελικού οι διαιτητές με τους παίκτες, μέσω των μικροφώνων στις φανέλες τους.

Με τον Πέρι να γράφει στο twitter «παρατηρήστε τις συζητήσεις που είχαν με άλλους παίκτες σε σχέση με αυτές που είχαν μαζί μου», θέλοντας να τονίσει τη διαφορά στην προσέγγιση σε σχέση με τους Μαδριλένους.

Notice the conversations he has with other players vs. the conversations he has with me… https://t.co/wNVN60eVXf