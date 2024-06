Ο Κάιλ Γκάι έκανε opt out από το συμβόλαιό του στην Τενερίφη και αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ο Κάιλ Γκάι φάνηκε να βρίσκει στην Τενερίφη το μπασκετικό του καταφύγιο, μετά τη μέτρια εκκίνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Αμερικανός σουτέρ δεν θα μείνει παραπάνω στην ισπανική ομάδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζντάτοβιτς ανακοίνωσε ότι ο Γκάι έκανε χρήση του όρου opt out που είχε στο συμβόλαιό του και θα μείνει ελεύθερος, προκειμένου να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Με τη φημολογία να τον συνδέει με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Στο ισπανικό πρωτάθλημα μέτρησε 14.7 πόντους, με 51% στα δίποντα και 37.7% στα τρίποντα.

