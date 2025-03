O Μαρσελίνιο Χουέρτας αφότου έγινε 40 χρονών έχει πραγματοποιήσει 10 παιχνίδια μοιράζοντας από 10 ασίστ και πάνω, κατόρθωμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έχει κλείσει σχεδόν 42 χρόνια ζωής (τον Μάιο έχει γενέθλια) και, παρά την σχετικά... προχωρημένη ηλικία του, συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Τενερίφης επί της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε μια εμφάνιση η οποία θα μνημονεύεται για καιρό.

Συγκεκριμένα κόντρα στους Μπλαουγκράνα πέτυχε 19 πόντους, μοιράζοντας παράλληλα και 15 ασίστ.

Αυτή ήταν η 10η φορά που ο Χουέρτας μοιράζει διψήφιο αριθμό ασίστ αφότου έγινε 40 και μετά κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος της ιβηρικής χερσονήσου.

Ένας Χουέρτας να τον πιεις στο ποτήρι, σαν το παλιό, καλό κρασί...

No other player in history achieved this other than Marcelinho Huertas 🤩🇧🇷



(via @ACBCOM) pic.twitter.com/4lWwMXW4u5