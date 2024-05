Προπονητής της Τζιρόνα θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Φώτης Κατσικάρης, όπως μεταφέρουν τα ρεπορτάζ των Ισπανών.

Στον πάγκο της Τζιρόνα θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά ο Φώτης Κατσικάρης. Ο Έλληνας κόουτς ανέλαβε την ισπανική ομάδα μεσούσης της περιόδου και έφτασε να την κρατάει πολύ εύκολα στη Liga Endesa. Η δουλειά του φυσικά και εκτιμήθηκε, με τα ρεπορτάζ των Ισπανών να αναφέρουν πως το ντιλ της παραμονής θα επισημοποιηθεί.

Ο Κατσικάρης οδήγησε την Τζιρόνα στη 14η θέση της βαθμολογίας, μετά και την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, με τις τρεις σερί νίκες στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, να εξασφαλίζουν την παραμονή.

Η Τζιρόνα με ρεκόρ 13-21 σώθηκε άνετα στο φινάλε και έτσι ο Κατσικάρης, που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλό όνομα στην Ισπανία, θα πορευτεί μαζί της και τη σεζόν 2024-25.

