Ο ατζέντης του Δημήτρη Αγραβάνη, Μίσκο Ρανζάτοβιτς, επιβεβαίωσε το Gazzetta, το οποίο είχε αποκαλύψει τη συμφωνία του Έλληνα φόργουορντ με την Μπρεογκάν.

Στην ACB για λογαριασμό της Μπρεογκάν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Αγραβάνης, με τους Ισπανούς να ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα διεθνή.

Το Gazzetta είχε αποκαλύψει την είδηση για τη συμφωνία του 28χρονου διεθνούς φόργουορντ και λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον νέο ατζέντη του, Μίσκο Ρανζάτοβιτς.

Ο μεγαλοατζέντης, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ανακοίνωσε την μετακίνηση του Δημήτρη Αγραβάνη στην ισπανική ομάδα.

