Ενδιαφέρον της Ρίο Μπρεογκάν για τον πρώην ερυθρόλευκο Ίθαν Χαπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportando η Ρίο Μπρεογκάν δείχνει ενδιαφέρον για τον Αμερικανό σέντερ, οποίος έπειτα από την θητεία του στον Πειραιά αγωνίστηκε στην Κρεμόνα, Φορτιτούντο Μπολόνια, Σάσαρι και Λούντβικσμπουργκ.

Στην φετινή σεζόν ο 26χρονος μέτρησε 9.6 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ στο Γερμανικό πρωτάθλημα και 9.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ στο Basketball Champions League.

CB Breogán is interested in Ethan Happ, sources tell @Sportando

The big man averaged 9.5 points and 5.7 rebounds in Bundesliga and 9.3 points and 6.8 rebounds in BCL with Ludwigsburg