Μπαρτσελόνα: Τα... γαλλικά του Σάρας στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του timeout (vid)

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» έβαλε... γκάζια στους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός timeout στο παιχνίδι με την Ομπραδόιρο.

Ποιός είδε τον... έξαλλο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και δεν τον φοβήθηκε;

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κρατήσει το αήττητο στο ισπανικό πρωτάθλημα και να φτάσει το σερί της στο 9-0, μετά και τη νίκη επί της Ομπραδόιρο με 79-65 εκτός έδρας.

Παρόλα αυτά, ο Σάρας είχε παράπονα από τους παίκτες του και στη διάρκεια ενός timeout μοίρασε μερικά... γαλλικά προς πάσα κατεύθυνση.

Δείτε και... ακούστε τον εκνευρισμένο Σάρας στο παρακάτω βίντεο:

After losing to Olimpia Milan, you dare to test the nerves of Sarunas Jasikevicius even further? 🤬😅



🎥 @ACBCOM pic.twitter.com/S6O4ZLSS6R