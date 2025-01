Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε και επίσημα τον Γιούστους Χόλατζ για τα επόμενα τρία χρόνια, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague.

Ο Γιούστους Χόλατζ είναι και επίσημα πλέον παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή της η γερμανική ομάδα, με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο 23χρονος γκαρντ από τη Γερμανία άφησε την Ανατολού Εφές με την οποία είχε αρχίσει την τρέχουσα σεζόν για μία άλλη ομάδα της Euroleague, ωστόσο ο ίδιος μέχρι και το τέλος τωρινής αγωνιστικής περιόδου δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στα 11 ματς τα οποία πρόλαβε να δώσει στην Euroleague με τη φανέλα της Εφές, ο Χόλατζ είχε κατά μέσο όρο από 0,7 πόντους με 0,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 6:22 λεπτά εντός παρκέ.

Την περασμένη σεζόν, πάλι ως παίκτης της τούρκικης ομάδας, μετρούσε από 2,2 πόντους με 1,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 10:24 λεπτά συμμετοχής. Το 2023 ήταν μέλος της εθνικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

