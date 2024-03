Η Μπάγερν Μονάχου ήταν επιβλητική στη Βαμβέργη λίγο πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο Μόναχο και επικράτησε της Μπάμπεργκ με 99-81.

Αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Σερτζ Ιμπάκα, η Μπάγερν Μονάχου δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Μπάμπεργκ εκτός έδρας με 99-81.

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην Euroleague δεν είχε κανένα πρόβλημα στο ματς καθώς είχε το πάνω χέρι από την αρχή έως και το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Μπόνγκα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχοντας 19 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/6 βολές, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Ελάιας Χάρις με άλλους 15 πόντους και ριμπάουντ, Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 14 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπράνκοβιτς (12π.) και Έντουαρντς (11π.)

Με αυτήν την νίκη η Μπάγερν έφτασε στο 21-4 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας και ένα ματς λιγότερο από την Κέμνιτζ (21-5), ενώ η Μπάμπεργκ έμεινε στο 11-15.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 40-53, 57-62, 81-99.

