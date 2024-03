Με δύσκολη νίκη με 77-71 στο πρωτάθλημα συνέχισε η Μπάγερν επί της Γκέτιγκεν, πριν από τη διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Στην 24η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, η Γκέτιγκεν υποδέχτηκε τη Μπάγερν Μονάχου και κατάφερε να δυσκολέψει πολύ τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με 77-71 και να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης με ρεκόρ 19-4, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στη 14η με 7-17.

