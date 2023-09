Η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται για μια τεράστια καινοτομία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καθώς το «BMW Park» θα έχει γυάλινο παρκέ με LED.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση της Μπάγερν με την Μιτελντόιτσερ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γερμανίας στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι Βαυαροί ετοιμάζονται να γράψουν... ιστορία καθώς θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά γυάλινο παρκέ με LED (!) στο «BMW Park» (σ.σ. πρώην Audi Dome». Κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος μπάσκετ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δέσμευση του συνεργάτη μας BMW, που κάνει δυνατή αυτή τη θεαματική εκδήλωση» δήλωσε ο GM της Μπάγερν, Μάρκο Πέσιτς και συνέχισε: «Έχω επίγνωση αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας εδώ και αρκετό καιρό, και μπορώ μόνο να πω στους φιλάθλους μας: Ελάτε να το δείτε. Ελάτε γιατί θα είναι μια μοναδική εμπειρία!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για κάτι το διαφορετικό καθώς από το γυάλινο παρκέ θα υπάρχουν ψηφιακές κινούμενες εικόνες, διάφορα γραφικά και πολλές εκπλήξεις για το κοινό.

