Σοβαρός τραυματισμός και αγωνία για τον Ουάιλερ-Μπαμπ

Ο Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι πρωταθλήματος με το Αμβούργο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο παίκτης της Μπάγερν προσπάθησε να καρφώσει ωστόσο γλίστρισε και έπεσε με το κεφάλι στο παρκέ, μην μπορώντας να βάλει πρώτα τα χέρια του προκειμένου να προστατευτεί.

Σύμφωνα με το BasketNews.com ο Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ έμεινε για αρκετά λεπτά αναίσθητος στο παρκέ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Το ματς διακόπηκε για 10 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει ξανά.

Nick Weiler-Babb suffered a serious injury in a German league game.



Praying for his health 🙏 pic.twitter.com/lUVRihH2Qj