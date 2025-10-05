Σεντ Κεντέν - Βιλερμπάν 76-81: Δύσκολο πέρασμα πριν από το ματς στη Μαδρίτη
Η Βιλερμπάν τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Σεντ Κεντέν ωστόσο βρήκε τον τρόπο να φτάσει στην τελική επικράτηση με 81-76 και να κάνει το 2/2 στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αντίθετα η Σεντ Κεντέν παρέμεινε χωρίς νίκη έχοντας δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ βελτίωσε την εικόνα της στην 2η περίοδο και μπόρεσε να νικήσει (έστω και δύσκολα) την Σεντ Κεντέν. Καλύτερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Γκλιν Γουότσον, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τις φανέλες του Λαυρίου και του Κολοσσού Ρόδου. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι Αζινσά και Σέλιας πρόσθεσαν από 16 και 15 πόντους έκαστος.
Η Βιλερμπάν θα ταξιδέψει στην Μαδρίτη μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 14-18, 38-35, 55-53, 76-81.
