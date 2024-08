Η Ναντέρ έκανε δικό της τον Τζάστιν Τίλμαν, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2023-24).

Η Ναντέρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζάστιν Τίλμαν. Ο 28χρονος Αμερικάνος που παίζει στη θέση του σέντερ και του πάουερ φόργουορντ και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φορούσε τη φανέλα της ΑΕΚ Betsson.

Ως παίκτης της «Βασίλισσας», ο Τίλμαν την περασμένη χρονιά είχε κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League 15,5 πόντους με 0,3 ασίστ και 5,4 ριμπάουντ ενώ στο BCL είχε 13,3 πόντους με 7,1 ριμπάουντ σε 22,6 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν ο Τίλμαν έχει περάσει μεταξύ άλλων επίσης από τη Ντιναμό Σάσαρι, Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Χάιφα.

Avec l’arrivée de Justin Tillman la collection Nanterre 24/25 est presque complète !



Le poste 5 américain vient renforcer la raquette et l’attaque nanterrienne. Justin sort d’une saison à plus de 15pts avec l’ @aekbcgr et presque 20pts à l’@HapoelHaifaBC la saison précédente ! pic.twitter.com/ji6DG7OwJ6