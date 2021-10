Βιλερμπάν - Γκραβελίν 83-81: Ο Τζόουνς έσωσε τους πρωταθλητές με νικητήριο buzzer beater (vid)

Ο Κρις Τζόουνς ανέλαβε την ευθύνη και με νικητήριο τρίποντο στην εκπνοή κόντρα στην Γκραβελίν, γλίτωσε από εντός έδρας στραβοπάτημα την Βιλερμπάν, στην πρεμιέρα της γαλλικής λίγκας.

Η υπεράσπιση του στέμματος για την Βιλερμπάν εντός των γαλλικών τειχών άρχισε με μια πολύ αγχωτική νίκη στο Αστρομπάλ, απέναντι στην αξιόμαχη Γκραβελίν.

Με το σκορ στο 80-81 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο Κρις Τζόουνς πήρε πάνω του το κρισιμότερο σουτ της συνάντησης. Ευστόχησε από την γωνία και διαμόρφωσε το τελικό 83-81 στο φωτεινό πίνακα, γλιτώνοντας την ομάδα του κόουτς Τι Τζέι Πάρκερ από ένα πρόωρο στραβοπάτημα.

Κατά τα λοιπά, η Βιλερμπάν είχε ως κορυφαίο σκόρερ τον φορμαρισμένο Έλι Οκόμπο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους. Ο Οσετκόφσκι προσέφερε 15 κι ο Γιουσουφά Φαλ 12.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 39-44, 63-63, 83-81

My name is Chris Buzzer Beater Jones

