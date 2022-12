Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είδε Αργεντινό φίλαθλο με φανέλα της Γιούτα: «Πρέπει να του πάρω τη καινούργια»

Το Bleacher Report εντόπισε φίλο της Γιούτα Τζαζ ανάμεσα στους φιλάθλους της Αργεντινής και ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν το άφησε... ασχολίαστο.

Η αλήθεια είναι ότι όλος ο πλανήτης παρακολουθεί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμα και οι ΝΒΑers.

Εκτός του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποθέωσε τον Κιλιάν Μπαπέ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ σχολίασε μία ανάρτηση του Bleacher Report βλέποντας έναν φίλαθλο της Αργεντινής να φοράει το μπλουζάκι με το νούμερο που φορούσε όλα τα χρόνια που αποτέλεσε μέλος της Γιούτα Τζαζ.

Βέβαια ο «Spida» βρίσκεται πλέον στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τον τελικό: «Πρέπει να πάρω στον φίλο το καινούργιο» ανέφερε χαριτολογώντας, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι δεν ανήκει στην Γιούτα Τζαζ.

Gotta get buddy the new one😂😂😂 https://t.co/vJI3olSLOA