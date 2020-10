Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον αθλητισμό και το μπάσκετ, κάτι που φέρνει και αναβολή των αγώνων.

Ο covid-19 χτύπησε και τη Λιθουανία, αφού 11 μέλη της Γιουβέντους βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Πρόκειται για 9 παίκτες και 2 άτομα από το επιτελείο της ομάδας.

Covid outbreak in Lithuanian club. 11 team members of Juventus Utena (9 players + 2 staff) tested positive for COVID-19.

