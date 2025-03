Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε τα δικά της συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ γυναικών για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Πανιώνιο.

Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που χαμογέλασε στο τέλος ενός δραματικού τελικού, επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-2 σετ για να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε τα δικά της συγχαρητήρια στα κορίτσια των Πειραιωτών για την κατάκτηση του τίτλου, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

