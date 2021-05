Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου, στον τελικό με τον Προμηθέα, δεν άρεσαν στον Ταϊρίς Ράις! «Δεν θα πανηγύριζα ούτε μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα έπαιρνα τα πράγματά μου και θα έφευγα γρήγορα», έγραψε στο twitter o πρώην guard του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ.

Και συνέχισε: «Τι να πανηγυρίσω. Όλοι στην Ελλάδα ξέρουν ότι θα κέρδιζαν. Είναι ένα κανονικό ματς. Μακριά απ' αυτό».

I wouldn’t even have celebrated after winning Greek league. Grabbed my stuff and got outta there so quick. Straight to the spot and it’s up.

— Rese (@ReseRice4) May 9, 2021