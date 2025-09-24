Η δράση στο Κύπελλο Ανδρών συνεχίζεται σήμερα (24/9) με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής για τη Β' φάση.

Μπορεί τα εγχώρια πρωταθλήματα να μην έχουν αρχίσει ακόμα, ωστόσο η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον χώρο του μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα σήμερα, Τετάρτη (24/9) αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανδρών.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις, με επτά από αυτές να είναι προγραμματισμένες για τη σημερινή ημέρα. Μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι ανάμεσα στο Λαύριο και τον Ερμή Σχηματαρίου, το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή (26/9, 20:00).

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Β' φάσης του Κυπέλλου

Τετάρτη 24/9

15:00 Ελευθερούπολη - Πανερυθραϊκός

17:00 Απόλλων Πάτρας - Δόξα Λευκάδας

17:00 Βίκος Ιωαννίνων - Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Σοφάδων - Αιγάλεω

17:00 Νίκη Βόλου - Ψυχικό

19:00 ΝΕ Μεγαρίδας - Πρωτέας Βούλας

19:30 Δάφνη - Τρίκαλα 2022

Παρασκευή 26/9