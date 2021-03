Φορτιτούντο Μπολόνια: Στάση πληρωμών, λόγω κακής πορείας! (pics)

Συμβαίνει και αυτό! Η Φορτιτούντο Μπολόνια, με ρεκόρ 7-13 στο ιταλικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης, με τον ίδιο αριθμό νικών με την τελευταία Βαρέζε! Σύμφωνα με μία επιστολή που έφτασε στα χέρια των παικτών, με αποστολέα τον πρόεδρο της ομάδας, Κρίστιαν Παβάνι, οι μισθοδοσία των παικτών «παγώνει»!

Το δημοσίευμα της Corriere di Bologna τονίζει ότι ο Παβάνι δηλώνει «προδομένος» και «απογοητευμένος» από τη συμπεριφορά των παικτών στο παρκέ και γι' αυτό προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Στο άκουσμα της είδησης υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις από παίκτες άλλων ομάδων.

«Δεν θα σε πληρώσουμε, αλλά πρέπει να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα και να τα δίνεις όλα στο γήπεδο», έγραψε, μεταξύ πολλών, ο Μάικ Τζέιμς. Ενώ το μήνυμα του Μάλκολμ Ντιλέινι ήταν: «Αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Είναι αργά για τους παίκτες να υπογράψουν σε άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουνε άλλο ματς».

If you want to motivate me to play don’t touch my money. Be creative or something. You take my money then you just motivating me to look at flights.... straight up

We not going to pay you but practice everyday and play hard in the game....

It’s the entitlement for me.

