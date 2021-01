Θέλει τον Ντεμέτριους Τζάκσον η Βενέτσια (pic & vid)

Η Βενέτσια φιγουράρει στην όγδοη θέση της κατάταξης στην ιταλική Serie A με ρεκόρ 6-6 και αναμένεται να ενισχυθεί ενόψει της συνέχειας.

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, η ιταλική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Ντεμέτριους Τζάκσον, ο οποίος άρχισε τη σεζόν στη Ρίτας Βίλνιους μετρώντας 13.5 πόντους, 5.3 ασίστ και 18.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Reyer Venezia showing interest in Demetrius Jackson, per sources. Jackson was the most efficient Rytas Vilnius player at the beginning of the season, averaging 13.5PPG, 5.3APG and 18.8EFF in LKL. There is a buyout clause in his contract.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 1, 2021