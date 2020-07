Ο Αμερικανός σέντερ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την περσινή του παρουσία στην Κρεμόνα όπου αγωνίστηκε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να ανεβάσει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο του ιταλικού μπάσκετ.

Αποτέλεσμα; Όπως ανέφερε και ο δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, ο Ίθαν Χαπ συμφώνησε με την Φορτιτούντο Μπολόνια και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.

DONE DEAL: Fortitudo Bologna and Ethan Happ have reached an agreement, a source told @Sportando.

Official announcement expected soon.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 8, 2020