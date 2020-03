«Κύμα» αποχώρησης ξένων παικτών που παίζουν στην Ιταλία (pics)

Το ιταλικό πρωτάθλημα, όπως και τα περισσότερα πλέον στην Ευρώπη και τον κόσμο, αναβάλλουν μέχρι νεωτέρα τα παιχνίδια τους, εξαιτίας του κορωνοϊού.

Στην γειτονική χώρα η κατάσταση έχει ανησυχήσει πολύ τους ξένους παίκτες, που αγωνίζονται εκεί, και φτιάχνουν βαλίτσες για να επιστρέψουν στην χώρα τους, όπου και νιώθουν πιο ασφαλείς.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν οι: Τζάστιν Κάρτερ (Βαρέζε), Ντέιβον Τζέφερσον, Ουίλιαμ Μπιούφορντ, Τζέιλεν Μπάρφορντ, Λίαμ Φάρλεϊ, Τζέιμς Ουάιτ (Βίρτους Ρόμα), Τέραν Πέτεγουεϊ (Πιστόια - με άδεια), Ρίκι Χίκμαν, ΝτεΚουάν Τζόουνς, Ακίλ Μίτσελ (Τριέστε), Ντέιβιντ Λόγκαν, Τζόρνταν Παρκς (Τρεβίζο), Τράβις Ντιένερ, Ίθαν Χαπ, Τζόρνταν Μάθιους (Κρεμόνα - και οι τρεις με άδεια) και αναμένονται πολλοί ακόμα!

That money not worth it...better get out in the morning — David Logan (@DatDude12) March 12, 2020

It was a long ass day but really was just stuck in the house in Italy eating PB&J’s. Thankful — James White (@Flight8) March 13, 2020