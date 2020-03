Ο Σέρβος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο ζει την κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία, όσον αφορά τον κοροναϊό και μετά την άρνηση της Σάσαρι να παίξει μπροστά σε κόσμο το παιχνίδι με την Μπούργος, έγραψε στο twitter:

«Ελπίζω μερικοί άνθρωποι να καταλάβουν τελικά πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση».

Well I hope some people will finally understand how serious the situation is

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) March 9, 2020