Μακάμπι: Εξέδρες με οθόνες αντί για κόσμο! (vids)

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου υποδέχεται την Ασντόντ στο restart του πρωταθλήματος στο Ισραήλ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών και η Μακάμπι θα παραταχθεί έχοντας τη στήριξη του... κόσμου της μέσα από τρεις οθόνες που τοποθετήθηκαν στη μια πλευρά του παρκέ!

Μάλιστα οι άνθρωποι της Μακάμπι έκαναν τα σχετικά τεστ πριν από την επανέναρξη της Winner League.

The announcer Shay Sidi is in the building pic.twitter.com/y98Ms14gsV

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 21, 2020