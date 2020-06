Κάσπι: Έρχεται πρόστιμο, επειδή πρότεινε να καταργηθεί η καραντίνα (pic)

Δεν σταματούν τα προβλήματα για τη Μακάμπι.

Αρχικά οι Άντζελο Καλοϊάρο και Σάντι Κοέν έσπασαν την καραντίνα, κάτι που απαγορευόταν σε παίκτες των ομάδων των Ισραήλ, αφού είναι υποχρεωμένοι να είναι μόνο στο ξενοδοχείο τους και στις προπονητικές εγκαταστάσεις και πουθενά αλλού, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα ξανά.

Θέμα έχει και ο Όμρι Κάσπι, ο οποίος αναμένεται να δεχθεί πρόστιμο από την Winner League, μετά την πρόταση που έκανε να ακυρωθεί η καραντίνα μεταξύ των παιχνιδιών.

And now... Winner League considers to fine Omri Casspi for his latest statement https://t.co/ue6fa8Uaq1

— Roi Cohen (@RoiCohen99) June 5, 2020