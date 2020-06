«Σκέφτεται Πάργκο για αντί-Μπράουν η Χάποελ Ιερουσαλήμ» (pic)

Τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Τζέι Κόβαν Μπράουν που θα φύγει λόγω οικογενειακών θεμάτων ψάχνει η Χάποελ.

Σύμφωνα με το Sportando έχει ψηλά στη λίστα της τον Τζέρεμι Πάργκο.

Φέτος πέρασε ένα μεγάλο μέρος έπαιξε στη θυγατρική των Ουόριορς (Santa Cruz) για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ενώ μέτρησε 8.3 πόντους μέσο όρο σε 3 ματς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο ΝΒΑ.

