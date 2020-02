Όπως μετέδωσε το «Sport Rabbi» του Ισραήλ, ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Χολόν.

Ο Μάνι Χάρις, που αποχώρησε από τους Shandong Golden Stars της Κίνας, όπου αναβλήθηκε το πρωτάθλημα, λόγω κορωναϊού, είχε εξεταστεί και από την ΑΕΚ, ωστόσο θα συνεργαστεί ξανά μαζί με τον Στέφανο Δέδα, μετά την Μπαχτσεσεχίρ.

Hapoel Holon have signed Manny Harris. The @umichbball product joins the club for the balance of the season. Good Luck @313MannyHarris & Welcome to Israel! pic.twitter.com/ZNqc7dHGVY

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) February 9, 2020