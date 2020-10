Εντυπωσιάζει 15χρονος και ετοιμάζεται για ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα! (vid)

Γεννημένος το 2005 αποτελεί μέλος και της πρώτης ομάδας της Ράστα Βέχτα και είναι πολύ πιθανόν να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο γερμανικό πρωτάθλημα

Φυσικά αγωνίζεται με την ομάδα U16, έχει ύψους 1.97 μέτρα, είναι ιδιαίτερα αθλητικός ενώ μπορεί να σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο.

Αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το μεγαλύτερο -ίσως- ταλέντο του γερμανικού μπάσκετ και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι θα κάνει... πάταγο τα επόμενα χρόνια.

Δείτε τον

2005-born Martin Kalu with some of the most freakish dunks you'll see @ the U16 level. The 6'4" German combo guard is already part of Rasta Vechta's senior team and could become the youngest player to ever appear in a BBL game this season. pic.twitter.com/LdvP2SAfxT

