Πατέρας για τρίτη φορά ο Τρεμέλ Ντάρντεν (pic)

Σε μια περίοδο που όλα μοιάζουν δύσκολα, λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού στον πλανήτη, π πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Μιτλντόιτσερ έχει κάθε λόγο να χαμογελά!.

Ο 38χρονος φόργουορντ και η σύζυγός του, Ανάντια, κρατούν στα χέρια τους τον τρίτο τους γιο και όλα γύρω είναι πολύ πιο όμορφα!

GM! The joy that comes from becoming a parent is LOVE in a very pure form, be Thankful to be able to experience this great gift!! https://t.co/8LJiUeVn9u pic.twitter.com/QP7KacBpyj

— tremmell darden (@tremenduz) March 16, 2020