Ποκουσέφσκι: Η καλύτερη εμφάνισή του στη G-League! (vids)

Αυτή τη φορά, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι βρήκε και σκορ. Σημείωσε 13 πόντους (με 6/13 σουτ και 1/7 τρίποντα) σε 22 λεπτά συμμετοχής, ενώ όπως και στα προηγούμενα ματς είχε προσφορά στα ριμπάουντ (7) και στις ασίστ (4). Επίσης, έκανε 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη.

Η ομάδα του, οι Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, έφτασε στο 6-1 στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Still cookin' in the 3rd quarter @tyjerome_ @aleksejpokusevs pic.twitter.com/BFZwVaDVHw

— OKC BLUE (@okcblue) February 21, 2021