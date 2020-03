Κορονοϊός: Βάζει τέλος στην G-League! (pic)

Αφού έγραψε ότι το ΝΒΑ θα επιστρέψει στην καλύτερη των περιπτώσεων στα μέσα του Ιουνίου, ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι χτύπησε ξανά λέγοντας πως η G-League θα διακοπεί άμεσα.

Συγκεκριμένα, η κανονική περίοδος της προπαρασκευαστικής Λίγκας του ΝΒΑ θα τελείωνε στα τέλη του μήνα και τον Απρίλιο θα είχαμε τα playoff. Τελικά, αυτό δεν θα συμβεί βάσει του εν λόγω ρεπόρτερ, ο οποίος τονίζει ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Οι ομάδες της G-League τσξιδεύουν με εμπορικές εταιρίες και όχι με ιδιωτικά αεροσκάφη κι αυτό μεγαλώνει τον κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό οι παίκτες, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ότι θα πληρωθούν κανονικά.

Beyond obvious calender issues, the fact G League teams travel on commericial airlines and generally are money-drains for NBA teams make it even harder to move forward for rest of the season. No imminent announcement and G-League teams have been told to stay in town for now. https://t.co/nd1DdGeoV5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2020