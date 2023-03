Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη G-League και οδήγησε τους Γουισκόνσιν Χερντ στη νίκη επί των Γκραντ Ράπιντ Γκολντ με 129-114.

Ο μικρότερος της οικογένειας Αντετοκούνμπο είχε το καλύτερο παιχνίδι του στο φετινό πρωτάθλημα της G-League και ήταν εκείνος που ηγήθηκε για τη νίκη της ομάδας του!

Αν και ήρθε από τον πάγκο έμεινε 30 λεπτά στο παρκέ και «έγραψε» στη στατιστική του ένα «γεμάτο» double double.

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 20 πόντους με 7/13 εντός παιδιάς εκ των οποίων 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 τάπα και 3 λάθη.

Δείτε τα κατορθώματά του

Tonight’s @bergstromauto Player of the Game ⬇️ @alex_ante29 🦌



Alex was the energy tonight! Season high in points and got himself a double-double 💯 pic.twitter.com/iqRueL5yal