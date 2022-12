Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν κατάφερε να γλιτώσει τους Texas Legends από την ήττα.

Οι Texas Legends (θυγατρική των Μάβερικς) ηττήθηκαν με 112-105 για τη G-League από τους Lakeland Magic. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε ακόμα μία πολύ καλή εμφάνιση, όμως δεν ήταν αρκετό για να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα η ομάδα του. Ο διεθνής γκαρντ είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στις 7 Δεκέμβρη έκανε απίστευτα πράγματα στην G-League με τους 47 πόντους του στην ήττα των Texas Legends από τους Σκουάντρον με 138-135.

Δείτε ένα όμορφο καλάθι του

