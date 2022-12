Απίστευτα πράγματα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην G-League, σημειώνοντας 47 πόντους στην ήττα των Τέξας Λέτζεντς από τους Μπίρμιγχαμ Σκουάντρον με 138-135.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακόμα... σκοράρει στην «Legacy Arena at BJCC» της Αλαμπάμα, εκεί όπου έμελλε να «γράψει» την πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του.

Μπορεί η ομάδα του να γνώρισε την ήττα από τους γηπεδούχους ωστόσο εκείνος πήρε «φωτιά» και δεν σταμάτησε να φορτώνει με πόντους το αντίπαλο καλάθι.

Σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας γκαρντ, είχε 47 πόντους με 8/14 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος!

Δείτε την εντυπωσιακή του εμφάνιση

47 PTS 💥 16/27 FG 💥 8 3PT



Tyler Dorsey is the definition of a BUCKET! He exploded for a career-high 47 points tonight vs. the Squadron. This is the most points in a single-game by any player this season. @TDORSEY_1 pic.twitter.com/t1I1m2NwBF