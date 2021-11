Καλαϊτζάκης: Εξαιρετικό ντεμπούτο στη G-League και παραλίγο double-double (vid)

O Γιώργος Καλαϊτζάκης έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο στη G-League με τους Wisconsin Herd.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η περιπέτεια του Γιώργου Καλαϊτζάκη στη θυγατρική των Μπακς και στη G-League.

Οι Wisconsin Herd επικράτησαν με 111-108 των Fort Wade Mad Ants και ο Έλληνας γκαρντ πρωταγωνίστησε. Τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (5/11 σουτ και 2/5 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 28 λεπτά, δείχνοντας πως θα παλέψει σκληρά για να επιστρέψει στην πρώτη ομάδα.

Στο τέλος ήταν και clutch για να έρθει η νίκη των Herd. Είχε τις δύο τελευταίος βολές για να κάνει το 111-108, ενώ χρειάστηκε να βγάλει και την άμυνα στην τελευταία φάση του ματς, όπου οι Mad Ants αστόχησαν σε τρίποντο και έτσι δεν κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση.

Georgios did it all in tonight's WIN!!



15 PTS | 8 REB | 4 AST pic.twitter.com/s6Ki3jkR3E