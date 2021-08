Το προπονητικό άλμα του Τζέισον Τέρι (pic)

Μετά από μία χρονιά ως βοηθός προπονητή στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ο Τζέισον Τέρι ετοιμάζεται να κάνει το άλμα και να γίνει για πρώτη φορά head coach!

Ένας από τους παίκτες «μέτρησαν» πολλά... χιλιόμετρα στα παρκέ του ΝΒΑ είναι και ο Τζέισον Τέρι, ο οποίος κατέκτησε και το πρωτάθλημα ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς.

Άλλωστε τα 1.410 παιχνίδια του στην κανονική περίοδο (13,4π., 3,8ασ., 2,3ριμπ., 38% στα τρίποντα) και τα 124 στα playoffs (14,1π., 3ασ., 2,5ριμπ., 39% στα τρίποντα) «μιλούν» από μόνα τους όσον αφορά την εμπειρία του και το πόσο «μπαρουτοκαπνισμένος» είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Πέρυσι ο Τζέισον Τέρι έκανε το πρώτο βήμα στην προπονητική ως assistant coach στο University of Arizona και πλέον ετοιμάζεται και το μεγάλο άλμα ως head coach! Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τέρι θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των Grand Rapids Fold, τη νέα θυγατρική ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς στην G-League.

Jason Terry is finalizing a deal to become the new head of the Grand Rapids Gold, the new G League affiliate of the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Terry has been an assistant at the University of Arizona. He played 19 years in the NBA.