Ο Ντι Μποστ συνεχίζει στη Μονακό

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ (1μ.88), ο οποίος έχει παίξει στην EuroLeague με τις Ζιελόνα Γκόρα, Ζάλγκιρις και Χίμκι θα ενισχύσει τους Μονεγάσκους και τη νέα σεζόν.

Φέτος μέτρησε 11.2 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ στο EuroCup και 12.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ στη γαλλική λίγκα.

DONE DEAL: Dee Bost is returning to AS Monaco, a source told @Sportando.

Bost averaged 11.2ppg, 4.3rpg and 4.3apg in EuroCup and 12.8ppg with 3.4rpg and 4.4apg in Jeep Elite

