Κορονοϊός: Αναβλήθηκε η κλήρωση για το Ολυμπιακό τουρνουά! (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου ήταν προγραμματισμένη η κλήρωση για το μπασκετικό τουρνουά σε άνδρες και γυναίκες ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο!

Όμως λόγω της έξαρσης του κορονοϊού η εν λόγω κλήρωση αναβλήθηκε και όπως εξήγησε η FIBA θα οριστεί νέα ημερομηνία.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men's & Women's Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed.

— FIBA media (@FIBA_media) March 17, 2020