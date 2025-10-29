Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραουνσβάιγκ για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup (29/10 - 19:30). Ο Γιούρι Ζντοβτς στις δηλώσεις του στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμού που έχει να αντιμετωπίσει, όπως επίσης τόνισε πως η ομάδα του είναι το φαβορί για την αναμέτρηση.

Αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τις δύο αήττητες ομάδες του ομίλου. Μπορεί να κρίνει πολλά, μπορεί και μόνο την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Δεν είμαστε ούτε στη μέση ακόμη και πολλά μπορούν να αλλάξουν ως το τέλος. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έχουμε ορισμένα προβλήματα. Είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι τα ταξίδια, οι τραυματισμοί, οι ιώσεις, αλλά αυτά υπάρχουν και συμβαίνουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι. Όπως είπα έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και σίγουρα έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά η Μπραουνσβάιγκ έχει καλό ρυθμό. Κερδίζουν, παίζουν γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ, είναι αθλητική ομάδα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού».

Θυμίζουμε εκτός για το αυριανό ματς έχουν τεθεί οι Ντίμσα και Σλαφτσάκης.