Η Μπαχτσεσεχίρ επικράτησε εντός έδρας της Ρέτζιο Εμίλια με 90-74 στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της διοργάνωσης για το 2021/22.

Οι Τούρκοι έκοψαν πρώτοι το νήμα του FIBA Europe Cup και κατέκτησαν τον τίτλο των πρωταθλητών επικρατώντας στον δεύτερο, εντός έδρας, τελικό με 90-74 της Ρέτζιο Εμίλια (έχοντας το 72-69 από την αναμέτρηση της Ιταλίας). Ήταν, μάλιστα, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας!

FIRST TROPHY IN CLUB HISTORY! 🏆



Congratulations to the 2021-2022 FIBA Europe Cup Champions, @BKBasketbol! 🏆 pic.twitter.com/5Z3pWFzxxR