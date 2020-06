Πιτίνο: «Ο Γιαννακόπουλος απειλήθηκε στο ΣΕΦ με χειροβομβίδα» (audio)

Συγκεκριμένα ο Hall Of Famer και πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την κόντρα των «αιωνίων» και έφερε στο μυαλό του όλα όσα είχαν γίνει στην τελευταία αναμέτρηση για την EuroLeague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!

«Ακόμη και το Ντιουκ-Καρολάινα, είναι σαν αγώνες εκκλησίας αν πρέπει να συγκριθούν με τα παιχνίδια Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα ο πάγκος σου είναι προφυλαγμένος από γυαλί που δεν σπάει, όπως και αυτό που βάζουν στα γήπεδα του χόκεϊ. Ενώ τοποθετείται και προστατευτικό δίχτυ. Οι χούλιγκανς πέταγαν αντικείμενα από συγκεκριμένα σημεία που κάθονται στο γήπεδο. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έπρεπε να φύγει στο ημίχρονο επειδή κάποιος τον απείλησε με χειροβομβίδα. Αναγκάστηκε να φύγει περικυκλωμένος από ασπίδες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού με εκτιμούσαν, και αυτό είχε να κάνει και με το γεγονός ότι βρισκόμουν και στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας».

This week on World of Basketball w/ @franfraschilla,

former @paobcgr & current @IonaGaelsMBB head coach@RealPitino talks about the crazy Panathinaikos-Olympiacos rivalry ( ) & a whole lot more. Listen on @ApplePodcasts: https://t.co/1ieIQE0SRF pic.twitter.com/HbtahMblTH

— Christopher Tyler (@ChristosTyler) June 18, 2020