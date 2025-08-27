Ο Αντάμου το... μπουμπούνισε από το κέντρο στο ματς της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025.

Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 είδαμε ένα από τα καλάθια του τουρνουά. Ο Αντάμου της Μεγάλης Βρετανίας το... έσταξε από το κέντρο και πρόλαβε τον χρόνο στο τέλος της πρώτης περιόδου κόντρα στην Λιθουανία. Φοβερός ο παίκτης των Βρετάνων που έκλεψε την παράσταση. Σίγουρα αξίζει να το δείτε. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο με ταμπλό!

Απολαύστε το