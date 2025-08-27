Eurobasket 2025, Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία: Τριποντάρα από το κέντρο ο Αντάμου (vid)
Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 είδαμε ένα από τα καλάθια του τουρνουά. Ο Αντάμου της Μεγάλης Βρετανίας το... έσταξε από το κέντρο και πρόλαβε τον χρόνο στο τέλος της πρώτης περιόδου κόντρα στην Λιθουανία. Φοβερός ο παίκτης των Βρετάνων που έκλεψε την παράσταση. Σίγουρα αξίζει να το δείτε. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο με ταμπλό!
Απολαύστε το
📍 Amin Adamu almost from London 😱#EuroBasket pic.twitter.com/5q1x95ApAr— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
