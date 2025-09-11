Eurobasket: Ο Σρέντερ σε έναν μόνο αγώνα έδωσε τα memes της διοργάνωσης

Νίκος Ρόλλας
Σρέντερ
Οι δύο αντιδράσεις του Ντένις Σρέντερ από το παιχνίδι της Γερμανίας με την Σλοβενία που έχουν γίνει viral.

Ο Ντένις Σρέντερ είναι από τους πρωταγωνιστές της Γερμανίας στην μέχρι στιγμής πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, έχοντας κατά μέσο όρο 20,1 πόντους σε 28,3 λεπτά συμμετοχής...

Ο γκαρντ των Σακραμένο Κινγκς όμως, με τις αντιδράσεις του, συνηθίζει να στρέφει την προσοχή του κόσμου αλλού και όχι στις αγωνιστικές του επιδόσεις, κάτι που έγινε και στον χθεσινό αγώνα με την Σλοβενία.

Σε αυτόν λοιπόν, ο 32χρονος, πέτυχε 20 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 7/9 βολές, όμως viral δεν έχει γίνει κάποιο καλάθι που πέτυχε, αλλά τρία άλλα στιγμιότυπα του.

Το πρώτο είναι το χαμόγελό του όταν κέρδισε το 4ο φάουλ του Λούκα Ντόνσιτς

Το δεύτερο το σαρκαστικό χαμόγελό του στον πάγκο της Γερμανίας

Και το τρίτο, η χειρονομία που έκανε στον Λούκα Ντόνσιτς
Σρέντερ σε Ντόνσιτς

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα