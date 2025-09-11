Οι δύο αντιδράσεις του Ντένις Σρέντερ από το παιχνίδι της Γερμανίας με την Σλοβενία που έχουν γίνει viral.

Ο Ντένις Σρέντερ είναι από τους πρωταγωνιστές της Γερμανίας στην μέχρι στιγμής πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, έχοντας κατά μέσο όρο 20,1 πόντους σε 28,3 λεπτά συμμετοχής...

Ο γκαρντ των Σακραμένο Κινγκς όμως, με τις αντιδράσεις του, συνηθίζει να στρέφει την προσοχή του κόσμου αλλού και όχι στις αγωνιστικές του επιδόσεις, κάτι που έγινε και στον χθεσινό αγώνα με την Σλοβενία.

Σε αυτόν λοιπόν, ο 32χρονος, πέτυχε 20 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 7/9 βολές, όμως viral δεν έχει γίνει κάποιο καλάθι που πέτυχε, αλλά τρία άλλα στιγμιότυπα του.

Το πρώτο είναι το χαμόγελό του όταν κέρδισε το 4ο φάουλ του Λούκα Ντόνσιτς

Dennis Schroeder's face after drawing Luka Doncic's 4th foul in Eurobasket 😂 pic.twitter.com/EmzitcNnNc — 🇺🇸🇧🇸🇭🇹 Malik (🎶The 5-10 Freak🎶) (@MalikG) September 10, 2025

Το δεύτερο το σαρκαστικό χαμόγελό του στον πάγκο της Γερμανίας

Και το τρίτο, η χειρονομία που έκανε στον Λούκα Ντόνσιτς

