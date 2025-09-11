Eurobasket: Ο Σρέντερ σε έναν μόνο αγώνα έδωσε τα memes της διοργάνωσης
Ο Ντένις Σρέντερ είναι από τους πρωταγωνιστές της Γερμανίας στην μέχρι στιγμής πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, έχοντας κατά μέσο όρο 20,1 πόντους σε 28,3 λεπτά συμμετοχής...
Ο γκαρντ των Σακραμένο Κινγκς όμως, με τις αντιδράσεις του, συνηθίζει να στρέφει την προσοχή του κόσμου αλλού και όχι στις αγωνιστικές του επιδόσεις, κάτι που έγινε και στον χθεσινό αγώνα με την Σλοβενία.
Σε αυτόν λοιπόν, ο 32χρονος, πέτυχε 20 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 7/9 βολές, όμως viral δεν έχει γίνει κάποιο καλάθι που πέτυχε, αλλά τρία άλλα στιγμιότυπα του.
Το πρώτο είναι το χαμόγελό του όταν κέρδισε το 4ο φάουλ του Λούκα Ντόνσιτς
Dennis Schroeder's face after drawing Luka Doncic's 4th foul in Eurobasket 😂 pic.twitter.com/EmzitcNnNc— 🇺🇸🇧🇸🇭🇹 Malik (🎶The 5-10 Freak🎶) (@MalikG) September 10, 2025
Το δεύτερο το σαρκαστικό χαμόγελό του στον πάγκο της Γερμανίας
Dennis Schroder entering the Meme Hall of Fame.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/oqBNXeMYAg— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Και το τρίτο, η χειρονομία που έκανε στον Λούκα Ντόνσιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ξέσπασμα του απογοητευμένου Όμιτς για την διαιτησία: «Δεν είναι φυσιολογικό, όλοι έρχονται να δουν τον Ντόνσιτς» (vid)
- EuroBasket 2025, «Πυρά» του Πρέπελιτς για τη διαιτησία: «Ο κόσμος στο γήπεδο είδε τι έγινε, δεν είναι νορμάλ»
- EuroBasket 2025, Βάγκνερ: Έδωσε απάντηση για τον... Skinny Λούκα Ντόντσιτς