Σε τρομερό buzzer beater τρίποντο ευστόχησε ο Τρίσταν ντα Σίλβα με τη λήξη της 3ης περιόδου πετώντας την μπάλα πίσω από το κέντρο!

Σ' ένα απίθανο σουτ ευστόχησε ο Τρίσταν Ντα Σίλβα ακριβώς με την εκπνοή της 3ης περιόδου του προημιτελικού με την Σλοβενία.

Λίγο μετά το άστοχο (και φαινομενικά εύκολο) σουτ του Νίκολιτς για το +9 της Σλοβενίας με το σκορ στο 67-74, οι Γερμανοί πήραν το ριμπάουντ και ο Ντα Σίλβα πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο την ώρα που μηδενιζόταν το χρονόμετρο του 3ου δεκαλέπτου.

Αποτέλεσμα; Η Γερμανία να μειώσει στους τέσσερις πόντους (70-74) και να επιστρέψει δυναμικά στο παιχνίδι για την διεκδίκηση της νίκης.

Δείτε το φοβερό σουτ!