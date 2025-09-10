Eurobasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Απίθανο buzzer beater του Τρίσταν Ντα Σίλβα πίσω από το κέντρο με τη λήξη της 3ης περιόδου!
Σ' ένα απίθανο σουτ ευστόχησε ο Τρίσταν Ντα Σίλβα ακριβώς με την εκπνοή της 3ης περιόδου του προημιτελικού με την Σλοβενία.
Λίγο μετά το άστοχο (και φαινομενικά εύκολο) σουτ του Νίκολιτς για το +9 της Σλοβενίας με το σκορ στο 67-74, οι Γερμανοί πήραν το ριμπάουντ και ο Ντα Σίλβα πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο την ώρα που μηδενιζόταν το χρονόμετρο του 3ου δεκαλέπτου.
Αποτέλεσμα; Η Γερμανία να μειώσει στους τέσσερις πόντους (70-74) και να επιστρέψει δυναμικά στο παιχνίδι για την διεκδίκηση της νίκης.
Δείτε το φοβερό σουτ!
INCREDIBLE! Tristan Da Silva knocks down the #TissotBuzzerBeater from half-court to end the third quarter! 🚨🇩🇪 pic.twitter.com/rTiuhrbyJi— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
