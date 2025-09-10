Παπαδογιάννης για Σαμοντούροβ: «Έφαγα τα λόγια μου μετά το σχόλιό μου»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης τα έχωσε στον... εαυτό του για το σχόλιό του στο Live του Gazzetta σχετικά με την επιλογή του Σπανούλη να ρίξει τον Σαμοντούροβ στο τρίτο δεκάλεπτο του ματς με το Ισραήλ. Αυτά και άλλα πολλά στο EuroBasket Live by Novibet.

Μετά την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, οι απεσταλμένοι του Gazzetta στη Ρίγα, Νίκος Παπαδογιάννης και Αντώνης Καλκαβούρας, σχολίασαν την έως τώρα παρουσία του Σαμοντούροβ στο τουρνουά.

Ο Παπαδογιάννης μάλιστα κατσάδιασε… τον εαυτό του για το σχόλιο που είχε κάνει στον αγώνα με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας δημοσιογράφος είχε πει στο live της μετάδοσης ότι ίσως η συμμετοχή του 20χρονου να μην ήταν και τόσο κατάλληλη τη δεδομένη χρονική στιγμή:

«Δεν ξέρω αν ήταν καλή ιδέα η συμμετοχή του Σαμοντούροβ τέτοια ώρα».

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Λιθουανία, παραδέχτηκε ότι ο νεαρός φόργουορντ τον έκανε να «φάει τα λόγια του», καθώς ήταν εξαιρετικός καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τόνισε, επίσης, ότι παίκτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους, όπως νεαρός φόργουορντ, καταφέρνουν να νιώθουν σημαντικά μέλη της Εθνικής, υπηρετώντας πιστά το πλάνο. Κάτι που, όπως είπε, αποτελεί κατόρθωμα του ομοσπονδιακού προπονητή, Βασίλη Σπανούλη.

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον συνάδελφό του, λέγοντάς του πως θα περιμένει κι άλλα παρόμοια σχόλια, για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος παίκτης που θα αναδειχθεί με τα χρώματα της Εθνικής.